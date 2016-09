MühlhausenThüringen: Haus der Kirche |

Der Freundeskreis "Heimische Natur" des Umweltzentrums Unstrut-Hainich e.V. lädt am Dienstag, d. 15.11.2015 um 19:30 Uhr in das Haus der Kirche am Kristanplatz zum Vortrag „Durch die Jahreszeiten - über die Hügelkette zwischen Grabe und Bollstedt" recht herzlich ein. Referent ist Herr Dierk Röbke.



Eintritt frei!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!