Mühlhausen/Thüringen: Puschkinhaus |

Der Freundeskreis "Heimische Natur" des Umweltzentrums Unstrut-Hainich e.V. lädt am Donnerstag, d. 08.12.2016 um 19:30 Uhr in den Raum des Kulturbundes im Puschkinhaus zum Vortrag „Siebenbürgen – Wanderung durch ein vergessenes Land“ recht herzlich ein. Referent ist Herr Dr. J. Hager.



Eintritt frei!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Siebenbürgen, das Land im Karpatenbogen in Rumänien ist durch eine über

800-jährige deutsche Geschichte geprägt. Die Deutschen, die so genannten

Siebenbürger Sachsen, lebten dort gemeinsam mit weiteren Nationalitäten wie

Ungarn, Rumänen, Sinti und Roma, u.a. über Jahrhunderte friedlich

neben-einander. Nach 1990 haben ca. 80% der Deutschen das Land verlassen

und die Natur erobert ihr Terrain nun wieder zurück.

Begleiten sie den Autoren auf einer ca. 100km langen Wanderung durch die

menschenleere, wunderschöne alte Kulturlandschaft Siebenbürgens zu Dörfern

mit ihren mächtigen Kirchenburgen, deren Namen heute keiner mehr kennt.