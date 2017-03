Bund prüft alternative Umsetzungsmöglichkeiten für die B 247

Die Gesamtstrecke der B 247 zwischen den Anschlussstellen zur A 71 bei Erfurt und der A 38 bei Leinefelde wurde 2016 als bundesweit erstes Öffentlich-Privates-Projekt (ÖPP) für Bundesstraßen ausgewiesen. Aufgrund unterschiedlicher Planungsstände einzelner Streckenabschnitte der B 247 prüft das Bundesverkehrsministerium derzeit alternative Finanzierung- und Umsetzungsmöglichkeiten, um die mit Baurecht versehenen Streckenabschnitte schneller zu realisieren. Dies geht aus einem aktuellen Schreiben des Bundesverkehrsministers an Christian Hirte hervor. Diesen Vorschlag hatte der Westthüringer Bundestagsabgeordnete Christian Hirte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt unterbreitet.„Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Bürger in Großengottern oder Kallmerode warten müssten, bis auch an den letzten Bauabschnitten der B 247 der Planfeststellungsbeschluss ergangen ist“, meint Hirte. „Deshalb habe ich dem Ministerium vorgeschlagen, im Wege von sogenannten Funktionsbauverträgen an planfestgestellten Abschnitten zügig mit der Arbeit zu beginnen, während die noch fehlenden Planfeststellungsverfahren zügig vom Freistaat Thüringen abzuarbeiten sind. Wird dieser Vorschlag umgesetzt, kommt es insbesondere in Großengottern/Schönstedt und Kallmerode zum Baustart und einer schnelleren Entlastung“, erklärt Hirte.Gegenwärtig erarbeiten das Bundesverkehrsministerium, die DEGES Deutsche Einheit Ferstraßenplanungs- und –bau Gmbh sowie die VIFG Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH einen Projektzuschnitt, der „dem zeitnahen Projekt- und Realisierungsbeginn“ Rechnung tragen soll, teilt Dobrindt mit. Es gelte, eine Projektstrecke zu bestimmen, die als ÖPP wirtschaftlich tragfähig ist, gleichzeitig die sehr heterogene Baurechtssituation reflektiere und die dem ausgeprägten Bedürfnis nach einer möglichst schnellen Realisierung der bereits mit Baurecht versehenen Abschnitte gerecht wird.“