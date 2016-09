Demokratie stärken!

Heute, 15, September, ist der Internationale Tag der Demokratie. Das hat die UNO 2007 so festgelegt.

Ziel des Tages ist die Förderung und Verteidigung der Grundsätze der Demokratie. Freiheit und Demokratie wissen vor allem die zu schätzen, die sie nicht immer hatten und sich erst erkämpfen mussten. Dazu zähle ich mich auch. Unsere Aufgabe muss es sein, die Erinnerung daran wachzuhalten und weiterzugeben, dass die Demokratie ein wertvolles Gut ist und keinesfalls selbstverständlich.Wie steht es nun um unsere Demokratie? Die Wahlbeteiligung nimmt ständig ab. Viele Bürger fühlen sich durch die Parteien nicht genügend vertreten- Mehr und mehr werden auch in Deutschland rechtspopulistische Parteien gewählt. Warum ist das so? Sie versprechen einfache Lösungen, die es in Wirklichkeit nicht gibt.Unsere Demokratie ist ein starkes politisches System, bei dem das Volk eine wesentliche, mitbestimmende Funktion einnimmt!Wir stärken unsere Demokratie durch Kommunikation und Meinungsaustausch, nicht durch Ausgrenzung!Ruthild Vetter