Der Unterschied: Der Mensch hat Rechte, die Person ist rechtlos!

Mit der Vollendung des 16. Lebensjahres "muss" man einen Ausweis (Personalausweis/Reisepass) beantragen (Ausweispflicht). Dies ist i.d.R. ein Personalausweis. Früher hieß dieser Ausweis Personenausweis, denn er sollte ja die Person ausweisen und nicht das Personal. Die Änderung von Personenausweis in Personalausweis wurde in der Nazi-Diktatur Adolf Hitler mit der Änderung des §1 RuStAG zum 05. Feb. 1934 vollzogen. Gleichzeitig wurde die Bundesstaaten-Staatsangehörigkeit, z.B. Königreich Sachsen, Königreich Bayern, etc. in Staatsangehörigkeit "deutsch" umgewandelt. Die Anwendung von nationalsozialistischem Recht wurde zwar durch das Militärregierungsgesetz, auch SHAEF-Gesetz genannt, unter Strafe verboten, aber es wird immer noch angewandt.Da Deutschland (das Deutsche Reich mit seinen Bundesstaaten) seit dem 11. Nov. 1918 unter Besatzungsrecht stand (was bis heute gilt), ein Friedensvertrag (Peace Treaty) nicht geschlossen wurde und die Nazi-Diktatur des 3. Reiches von Adolf Hitler keine souveräne Regierung, sondern eine Mandatsregierung der Besatzungsmächte war, ist es mehr als fraglich, ob eine Mandatsregierung befugt war, Gesetze zu ändern, da sie lediglich eine Verwaltungsstelle der Besatzungsmächte darstellte.Gem. § 5 Personalausweisgesetz muss der Familienname im Personalausweis stehen und nicht der NAME, denn der NAME stellt gem. § 17 HGB (Handelsgesetzbuch) die Firma eines Kaufmanns dar. Die Firma ist jedoch eine juristische Person und diese ist wiederum eine Sache. Sachen haben keine Rechte und daher auch keine Menschenrechte.Vor Gerichtheißt es "in Sachen Meier gegen Müller". Warum heißt es "in Sachen"? Warum nicht "im Klageverfahren Meier gegen Müller? Weil juristische Personen als Sachen behandelt werden. Mit der Beantragung des Personalausweises unterwirft gibt der Mensch restlos, was fatale Folgen hat, denn z.B. vor Gericht entscheiden die Richter, welche Beweismittel bzw. Beweisanträge zugelassen werden. D. h., dass Beweisanträge, die die Unschuld beweisen, von den Richtern nicht zugelassen werden können. Dies begründet auf dem Gesetz in Familiensachen und der freiwilligen Gerichtsbarkeit, der jeder zustimmt, der den Personalausweis besitzt.Welche Eigentumsrechte hat man? Ist mein Kfz mein Eigentum oder mein Besitz. Bin ich Immobilieneigentümer oder Immobilienbesitzer? Beim Kfz ist es eindeutig, denn dort steht auf der 1. Seite des Fahrzeugscheins (Zulassungsbescheinigung Teil 1) ganz unten sehr klein geschrieben unter dem Punkt C4C: "Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen". Diese europäische Richtlinie 2003/127/EG der Kommission vom 23. Dez. 2003 heißt jedoch ganz anders, nämlich: "Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Halter des Fahrzeugs ausgewiesen". Warum ist das bei uns in Deutschland anders? Ganz einfach, da wir als juristische Personen Sachen sind, können wir keine Eigentumsrechte haben, sondern nur Besitzrechte, da wir die Verfügungsgewalt haben. Kann eine Person somit Eigentumsrechte an einer Immobilie haben? Wie sollte das möglich sein?Ein Paradebeispiel für die Rechtlosigkeit der Person = juristischen Person ist das Nießbrauchrecht. Haben die Eltern die Immobilie den Kinder oder Dritten übertragen und sich ein lebenslanges Wohnrecht oder den Nießbrauch in Form der Mieteinnahmen bis zum Lebensende zu sichern, so ist dieses Nießbrauchrecht gem. § 1059 BGBübertragbar. Es kann aber freiwillig vom Nießbrauchinhaber übertragen werden, jedoch nicht per Zwang.Bei juristischen Personen (jede Person mit Personalausweis/Reisepass) kann gem. § 1059a BGB dieses Nießbrauchrecht übertragen werden, z.B. bei einer Zwangsversteigerung. Und das betrifft jeden, da sie eine juristische Person ist. Sicher ist nur der Mensch vor solchen Machenschaften.