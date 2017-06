Einladung zum Tag der offenen Tür im Thüringer Landtag

Der Thüringer Landtag ist am 17. Juni 2017 wieder für alle Bürger geöffnet. Von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr können alle politisch Interessierten mehr über die Arbeit des Thüringer Landesparlaments erfahren und Demokratie hautnah erleben.



Darauf macht Annette Lehmann, die direkt gewählte CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises 9, aufmerksam. Sie freut sich viele Bürger aus ihrem Wahlkreis begrüßen zu können und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Sie wird im Verlauf des Nachmittags am Stand der CDU-Fraktion sowie am Stand des Petitionsausschusses des Landtages zu finden sein.



Im Mittelpunkt dieses Tages der offenen Tür steht die Politikmesse mit einer Vielzahl von Ausstellern rund um den Thüringer Landtag. Es werden auch Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr präsentiert und Vorführungen mit den Diensthundestaffeln angeboten.



Bei verschiedenen Gesprächsrunden ist Gelegenheit die Abgeordneten näher kennenzulernen und ihre Meinung zu aktuell-politischen Themen zu erfahren. Die Fraktionen des Landtages bieten darüber hinaus für jede Altersklasse ein abwechslungsreiches und spannendes Bühnenprogramm. Für die Kleinsten gibt es u.a. Zuckerwatte, eine Buttonmaschine, eine Schnellzeichnerin und weitere tolle Angebote für die ganze Familie.