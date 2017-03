Gebietsreform - Nein Danke! Unterschriftensammlung "Thüringer Bürgeraufruf" startet

Die Landtagsabgeordnete Annette Lehmann teilt dazu mit, dass auch sie erneut das Anliegen und die Sammlung unterstützt und aktiv mithilft, die erforderlichen Unterschriften zu sammeln. Daher können interessierte Bürger ab sofort ihre Unterschrift gern auch imWahlkreisbüro von Annette LehmannLange Strasse 3-499947 Bad Langensalzazu den regulären Öffnungszeiten (montags bis donnerstags 08:30 Uhr – 17 Uhr, dienstags bis 18 Uhr) leisten oder sich einen Unterschriftenbogen abholen und selbst beim Sammeln mithelfen. Auch ein Informationsblatt zum Mitnehmen mit Darlegung der Folgen einer solchen Gebietsreform, wie sie jetzt geplant ist, gibt es im Büro der Abgeordneten."In diesem wichtigen Schritt wollen wir gemeinsam in den nächsten Monaten etwa 200.000 Unterschriften sammeln. Ein erfolgversprechender Bürgeraufruf erfordert eine möglichst große Beteiligung der Thüringer Wahlbürger und sendet ein starkes politisches Signal an die Landesregierung, die Klage beim Thüringer Verfassungsgerichtshof zur Verhinderung des Volksbegehrens eingereicht hat und damit den Willen der Bürger untergraben will. Deshalb bitte ich alle Bürger, die diese Reform auch kritisch beurteilen, dies jetzt mit ihrer Unterschrift zu bekunden", so Annette Lehmann.