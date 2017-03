Starke Frauen haben Reformation mitgestaltet

Gebhardt erinnerte außerdem an die Anfänge der Frauen-Bewegungen mit der Gründung des allgemeinen deutschen Frauen-Vereins im jahre 1848. Schon bald wurde die Forderung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, der bis heute aktuell ist, zur Hauptforderung. 1919 erkämpfte Rechte wurden 1933 wieder weitgehend eingeschränkt. Mann und Frau sind gleich, das wurde erst im Grundgesetz von 1949 fest verankert. Das Selbstbestimmungsrecht, vor allem im Zusammenhang mit dem § 218 war jahrzehntelang in Deutschland eine Hauptforderung. Dass heute eine Frau an der Spitze unserer Regierung steht, erscheint uns selbstverständlich,. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass vieles, auch bei uns, zu tun bleibt.