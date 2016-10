Was in der Zeitung steht!

Liebe Kunden der Spaßkasse,



regelmäßig lese ich in der Zeitung, dass Landrat Zanker Geld verteilt an Vereine. Und manchmal steht dabei „aus dem Sponsorenfonds“.

Was ist eigentlich ein Sponsorenfonds? In diesem Fall ist die Sparkasse der alleinige Sponsor mit jährlich 50.000 Euro, die aus den Überschüssen der Sparkasse Unstrut-Hainich kommen.

Und wenn Sie, liebe Sparkassenkunden mal keinen Spaß haben beim Blick auf Ihre Kontogebühren, immer dran denken – es dient dem guten Zweck, der Werbung für den Landrat.

Wie heißt das alte Sprichwort: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, mindestens bis zur nächsten Wahl.

rv 19.10.2016