Wann 60 Sekunden oder 5 Minuten Laufzeit bei binäre Optionen wählen?



Binäre Optionen sind ja an fixe Laufzeiten gebunden, es gibt kurzfristige, klassische und langfristige binäre Optionen und eben solche Laufzeiten die man vor dem Handel wählen muss und genau damit haben viele Anfänger beim Handel die größten Probleme!

Binäre Optionen Laufzeit mit 60 Sekunden oder 5 Minuten

Eigentlich muss man nur zur richtigen Strategie die richtige Laufzeit wählen und schon wird man beim Handel mit binären Optionen erfolgreicher sein…beim Newstrading sollte man möglichst kurze Laufzeiten für den Handel nutzen.Aber auch bei den kurzfristigen Laufzeiten hat man die Qual der Wahl, die Broker bieten hier Laufzeiten von 30 Sekunden bis zu 300 Sekunden (5 Minuten) an und nun muss man die richtige Laufzeit entsprechend der Volatilität der Kurse wählen…



Gerade Anfänger beginnen beim Handel mit binären Optionen meist mit den 60-Sekunden-Optionen zu handeln, wenn man aber hier keine Strategie verfolgt kann diese kurze Laufzeit schnell zu einem „Kapitalvernichter“ werden und man ist über den Handel mit binären Optionen enttäuscht!

Die 60 Sekunden und die 5 Minuten Laufzeit

Kurze Laufzeiten mit 60 Sekunden und 5 Minuten



Für jede Laufzeit gibt es eine Handelsstrategie und wenn man diese beim Handel befolgt kann man schnell die Gewinnrate bzw. Erfolgsquote bei binäre Optionen steigern und in diesem Beitrag möchte ich die Laufzeiten mit 60 Sekunden und 5 Minuten als Beispiel nehmen.Am einfachsten nutzt man die 60 Sekunden und auch die 5 Minuten Laufzeiten beim Handel der News aus dem Wirtschaftskalender, hier muss man einfach nur die Nachricht im Wirtschaftskalender abwarten und dann die Volatilität der Kurse beachten.Folgt nach der Veröffentlichung der Nachricht im Wirtschaftskalender ein heftiger Kursausbruch sollte man die 60 Sekunden Laufzeit bei binäre Optionen nutzen und kann sogar mehrere Positionen nach der Reihe spekulieren.Ist die Volatilität nach der Veröffentlichung einer Nachricht im Wirtschaftskalender nicht so groß, der Kurs bewegt sich aber dennoch in eine klare Richtung, sollte man lieber die 5 Minuten Laufzeit wählen und kann so Verluste durch kleine Gegenbewegungen vermeiden!Wenn man solche einfachen Regel beim Handel mit binären Optionen befolgt wird man auch erfolgreicher spekulieren und kann so die Erfolgsquote ganz einfach steigern und genau darauf kommt es beim Trading an, ganz gleich ob mit binäre Optionen, Forex oder CFDs.Nutzen Sie für die Analyse der Kursbewegungen eine entsprechende Zeitperiode im Profichart, bei Laufzeiten mit 60 Sekunden oder 5 Minuten sollten Sie auch die Zeitperiode im Chart mit höchstens 5 Minuten wählen.Oft werden diese kurzen Laufzeiten mit 60 Sekunden und mit 5 Minuten (300 Sekunden) verteufelt, dabei kommt es aber immer darauf an wie man diese Laufzeiten nutzt, wenn man eine gute Strategie dabei verfolgt und auf die Nachrichten im Wirtschaftskalender und auf die Volatilität der Kursbewegung achtet kann man damit sehr erfolgreich binäre Optionen handeln!Wenn man so wie viele Anfänger einfach nur die 60 Sekunden Option nutzt und auf „Gut Glück“ auf steigende und fallende Kurse setzt hat das mit Trading nichts zu tun…das ist eher Glückspiel und dann kann man auch ins Casino gehen.Nutzen Sie diese Informationen und beobachten Sie nur einmal die Kursverläufe so wie in diesem Beitrag beschieben, Sie werden mit der Zeit selber die Einstiegspunkte bestimmen und dann auch erfolgreicher binäre Optionen handeln können.Für den Handel mit binären Optionen empfehlen wir einen der folgenden Broker:FinmaxBDSwissIQOptionOptionBitTopOption24optionBanc de BinaryFür jede Laufzeit bei binäre Optionen gibt es eine geeignete Handelsstrategie und wenn Sie sich in diesem Bereich auskennen werden Sie auch erfolgreicher binäre Optionen handeln können…natürlich gilt auch hier das man nie zu 100% die Kursverläufe vorhersagen kann und es werden auch Verluste auftreten.Vor allem sollte man vermeiden das man die kurzen Laufzeiten mit 60 Sekunden und 5 Minuten zum Zocken nutzt…so kann man nicht erfolgreich binäre Optionen spekulieren und wird langfristig gesehen Verluste erleiden… Das und vieles mehr wird man an binäre Optionen Erfahrungen erlangen, wenn man länger dabei ist.Viel Erfolg!