Ist der Regelbedarf tatsächlich bedarfsdeckend? - Teil II

Arbeitslosengeld II und Sozialgeld - „Hartz IV Leistungen“ werden als monatliche Pauschale erbracht. Doch was ist, wenn diese nicht ausreicht. Für bestimmte Umstände ist die Gewährung von sogenannten Mehrbedarfen vorgesehen. Diese sollen häufig auftretende zusätzliche Bedarfe abdecken, die bei der Berechnung der Pauschale so nicht berücksichtigt worden sind.



„Eine gesonderte Antragstellung auf die Zahlung dieser Zuschläge ist nicht erforderlich. Wichtig ist jedoch, dass beim Ausfüllen des Antrages diese besonderen Umstände angegeben werden“, informiert Annemarie Schneider, Teamleiterin Leistung im Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis.



So soll ein Mehrbedarf im Einzelfall für einen „unabweisbaren, laufenden, nicht nur einmaligen besonderen Bedarf“ in seiner tatsächlichen Höhe gewährt werden. Der Bedarf ist vorrangig durch alle verfügbaren Mittel zu decken. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere gewährte Leistungen anderer Leistungsträger (z. B. Leistungen der Kranken- und Pflegekassen), Zuwendungen Dritter (z. B. von Familienangehörigen) und Einsparmöglichkeiten der Betroffenen.



Bei der Verwendung der gewährten Leistungen nach dem SGB II ist das Eintreten unregelmäßiger Bedarfe zu berücksichtigen. Sachverhalte dieser besonderen Bedarfe sind zum Beispiel die Übernahme der Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung des Umgangsrechtes oder Pflege- und Hygieneartikel bei Neurodermitis.



Weiterhin wird ein Mehrbedarf für die Erzeugung von Warmwasser durch strom- oder gasbetriebene Durchlauferhitzer oder Kleinspeicher, die umgangssprachlich oft als „Boiler“ bezeichnet werden, gewährt. Dieses ist bei der Antragstellung mitzuteilen und mit einem entsprechenden Nachweis zu belegen. Dieser Mehrbedarf beträgt in der Regel zwischen 1,90 Euro und 9,29 Euro je Person der Bedarfsgemeinschaft und ist abhängig von der jeweiligen personenbezogenen Leistungshöhe.



Anja Schöwe-Wipprecht

Pressesprecherin