Jobcenter ab Januar direkt erreichbar!

Jeder kennt die freundliche Antwort am anderen Ende der Leitung: „Wir nehmen Ihr Anliegen auf und leiten es weiter. Sie erhalten einen Rückruf.“ Vielen Anrufern reicht dies nicht. Sie möchten ihre Anliegen freundlich, kompetent und direkt mit dem für sie fachlich zuständigen Bereich klären. „Ab dem 01. Januar 2017 ist dies im telefonischen Kontakt mit dem Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis möglich“, informiert Geschäftsführerin Ingrid Richter.



„Die organisatorischen und technischen Voraussetzungen wurden geschaffen“, so die projektverantwortliche Teamleiterin Annemarie Schneider. In Abhängigkeit vom Wohnort des Kunden und den letzten beiden Ziffern der Bedarfsgemeinschaftsnummer sieht man auf einen Blick, über welche Durchwahl die direkten Ansprechpartner zu erreichen sind.



Die neuen Telefonnummern und alle weiteren Informationen finden sie unter www.jobcenter-uhk.de.



Anja Schöwe-Wipprecht

Pressesprecherin