Mühlhäuser Standesamt zieht um

MÜHLHAUSEN. Das Mühlhäuser Standesamt zieht vom 20. bis 24. März 2017 in das Verwaltungsgebäude Brotlaube um. Deshalb bleibt das Standesamt in der kommende Woche geschlossen und auch die Bearbeitung laufender Vorgänge verzögert sich entsprechend. Die Trauungen an den gewohnten Orten bleiben davon unberührt. Ab 28. März ist das Standesamt in der Brotlaube (Obermarkt 21, 99974 Mühlhausen) wieder zu den aktuellen Öffnungszeiten erreichbar (dienstags 9-12 und 13-18 Uhr, donnerstags 9-12 und 13-16 Uhr).