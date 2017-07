Nur eine Frage: Warum fallen ­Konfektionsgrößen so ­unterschiedlich aus, Frau Schreiber?

Es antwortet: Andrea Schreiber, Geschäftsführerin von Theresa S. Modehaus in Mühlhausen

"Ein leidliches Thema. Da fragt sich der Mann: Upps, ­zugenommen? Das Hemd in Größe M spannt aber ­mächtig. Bei einem anderen Label schlabbert es wie ein XXL­Format. Frauen geht es nicht anders: Da greift sie zielstrebig zur Jeans in 38 und ruft, juhu, die 36 muss her. In einer zweiten Boutique dagegen kriegt sie von einer anderen Marke nicht einmal die 40 über den Po. ­Konfektionsgrößen können deutlich unterschiedlich ausfallen – je nach ­Hersteller und Marke.Allgemeine Normen scheinen in der Branche wenig zu zählen. Vielmehr etabliert man ein gewisses Image der jeweiligen ­Marke. Das eine Label richtet sich an zierliche, schmale Frauen und ­weitere wollen kurvigere Kundinnen ansprechen.Es gibt kein Gesetz, was Konfektionsgrößen festlegt, nur eine europäische Norm. Mode­schöpfer ignorieren diese oft und jeder interpretiert Größe anders. So ist sie nur innerhalb der Marke vergleichbar. Es gibt sogar Schmeichelgrößen: ­Ge­kennzeichnet als 38 entspricht das Teil eher der Größe 42.So vermittelt man Kundinnen ein gutes Gefühl.Und es geht sogar anders herum in der Mode­welt. Junge Frauen erheben kleinere Maße als Status­größen. So steht bei junger Mode oft eine Größe auf dem Etikett, die eigentlich eine kleinere ist. So werden Kundinnen animiert, für eine ­geringere Wunschgröße abzu­nehmen.Letztendlich ist es nur eine Zahl, ja ein Spiel. Aber ein gefährliches, wenn Mann oder Frau im Internet einkaufen. Das kann zu Enttäuschungen und zig Rücksendungen führen. Besser ist die Beratung vor Ort. Und wichtig: alles anprobieren.Dann sind da ja noch die Schnittformen bei Hemden : slim fit / body fit – sehr / schlank = stark tailliert, modern fit = leicht tailliert, regular fit = gerader Schnitt und comfort fit = sehr weit geschnittene Hemden. Also, wenn die M immer passt, aber sich ein Bäuchlein wölbt, ­könnte slim fit etwas spannen."