So läuft das Antragsverfahren reibungslos!

Hintergrund: Wer im Unstrut-Hainich-Kreis lebt und auf Leistungen zum Lebensunterhalt für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) angewiesen ist, kann diese im Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis beantragen. Ein Erstantrag ist immer am Standort Mühlhausen, Ernst-Claes-Straße 1 zu stellen.



Sven Goos, Teamleiter der Eingangszone informiert, „dass die Kunden hierfür ausreichend Zeit einplanen und spätestens eine Stunde vor dem Ende der Öffnungszeiten vorsprechen sollten. So sei gewährleistet, dass alle Belange der Antragsstellung bearbeitet werden können. Ausreichend Zeit für jeden einzelnen Kunden zur Verfügung steht, und eine nochmalige Vorsprache am Folgetag vermieden werden kann.“



Betrachtet man den Ablauf des Antragsverfahrens wird klar, dass dies nicht in 5 Minuten zu erledigen ist.



Sven Goos erklärt, „zunächst werden die Personendaten erfasst. Gleich im Anschluss erfolgt ein Erstgespräch in der Sofortvermittlung. Darin wird der bisherige berufliche Werdegang besprochen, Daten zu Führerscheinen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Sicherstellung von Kinderbetreuung, gesundheitlichen Beeinträchtigungen und vieles mehr erfasst. Weiterhin wird hinterfragt, als was der Kunde auf dem Arbeitsmarkt tätig werden möchte, hierzu wird ein Stellengesuch angelegt. Ebenso erfährt man, mit welchen Leistungen das Jobcenter die berufliche Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen kann.



Weiter gehst zum Erstantragsservice. Dort werden die Antragsunterlagen ausgehändigt. Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs erfährt der Kunde, welche Unterlagen in seinem Fall vorzulegen sind, damit über den Leistungsanspruch zügig entschieden werden kann. Mit einem Termin zur Antragsabgabe verlässt man das Jobcenter.“



Im Rahmen der nachfolgenden Öffnungszeiten können Erstanträge im Jobcenter gestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu die rechtzeitige Vorsprache, eine Stunde vor dem Ende der jeweiligen Öffnungszeit.



Montag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Dienstag 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Mittwoch 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Donnerstag 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr



