Sternsinger besuchten das Jobcenter!

Am 06. Januar 2017 besuchten sie als Sternsinger das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis.„In diesem Jahr sammeln wir für die kenianische Region Turkana. Dort werden die Lebensbedingungen auf Grund des Klimawandels immer lebensfeindlicher. Familien leiden unter Hunger, Kinder sind unter- und mangelernährt. Mit den Spendengeldern soll der Bau von Brunnen und Schulen finanziert werden“, informierten die Sternsinger.Die Mitarbeiter des Jobcenters hatten gesammelt und so konnte mit 80 Euro ein ordentliches Sümmchen in die Spendendose der Sternsinger gesteckt werden.An der Eingangstür des Jobcenters brachten die Sternsinger die Zeichen „20 *C + M + B* 17“ an und sprachen den Segen: „Christus segne dieses Haus und Alle die darin gehen ein und aus.“„Es ist eine schöne Tradition, durch deren Spendengeld weltweit rund 1550 Projekte unterstützt werden. Wir hoffen, dass die Sternsinger, die ihre Aufgabe so toll erfüllen noch weitere spendierfreudige Einrichtungen finden“, so Anja Schöwe-Wipprecht, Pressesprecherin des Jobcenters Unstrut-Hainich-Kreis.