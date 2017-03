Touristinformation Bad Langensalza stellt sich auf Urlaubssaison 2017 ein

Ab 1. April bis 31. Oktober gibt das Team von Montag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 18 Uhr Auskunft über Bad Langensalza und die Region. Am Wochenende stehen die Mitarbeiter von 10 Uhr bis 16 Uhr und an Feiertagen von 13 Uhr bis 16 Uhr zur Verfügung.Die Touristiker geben Tipps für Freizeitmöglichkeiten in der Kurstadt, sind bei der Buchung von Übernachtungen und Gästeführungen behilflich, erstellen Ausflugprogramme für Reisegruppen, verkaufen Tickets für Bad Langensalzas Themengärten, Veranstaltungen und Souvenirs.