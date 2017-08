Trauertreff der Malteser in Mühlhausen

Beim Malteser Hilfsdienst in der Ammerstraße 99 in Mühlhausen findet am 25. August von 14 bis 16 Uhr wieder der Trauertreff statt. Trauernde haben hier Zeit und Raum, um mit anderen Betroffenen über den Verlust eines Angehörigen oder Freundes zu sprechen und so die Trauer zu verarbeiten. Bei Kaffee und Kuchen kann man zudem mit ausgebildeten Trauerbegleitern reden.Alle weiteren Informationen unter http://www.malteser-erfurt.de/ueber-uns/wir-im-uns... oder bei Bärbel Stoll, Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienst Unstrut-Hainich-Kreis (Tel. (03601) 8882915 oder per Mail: Baerbel.Stoll@malteser.org).