Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen werden gesucht!

In zwei Wochen ist bereits erster Advent. Mit großen Schritten geht es auf Weihnachten zu.

Viele Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Familien freuen sich auf diese Zeit. Hierzu gehören aber nicht nur glanzvoll geschmückte Weihnachtsbäume, gutes Essen und natürlich auch Geschenke, vielmehr ist der Besuch des Weihnachtsmanns der Höhepunkt einer jeden Weihnachtsfeier.



„Hierzu brauchen wir Menschen, die die Weihnachtsbräuche kennen, Bescherungen bereichern und vorwiegend Kinderaugen zum Strahlen bringen wollen. Angesprochen sind hier jedoch nicht nur Männer, sondern auch Frauen mit schauspielerischem Talent, Einfühlungsvermögen und dem Wissen um Weihnachtsbräuche und Lieder, die gern in die Rolle des Weihnachtsmannes schlüpfen wollen. Auch bei der Beschaffung des passenden Outfits sind wir gern behilflich“, so Job-Vermittlerin Ines Rahaus.



Sind die passenden „irdischen Helfer“ gefunden, sollten sich all Diejenigen, die in ihrem Kindergarten, Schule, Unternehmen oder der Familie den Auftritt des Weihnachtsmannes planen, mit Ines Rahaus in Verbindung setzen. Die Vergütung vereinbaren der Weihnachtsmann und die Auftraggeber im Vorfeld persönlich und rechnen diese auch untereinander ab. Der Service durch die Job-Vermittlung ist natürlich kostenlos.



Also, wer als Weihnachtsmann oder Weihnachtsfrau aktiv werden bzw. einen „irdischen Helfer“ buchen möchte, hat mit Ines Rahaus die richtige Ansprechpartnerin.



Gemeinsamer Arbeitgeberservice des Jobcenters Unstrut-Hainich-Kreis

und der Agentur für Arbeit

Job-Vermittlung

Frau Ines Rahaus

Ernst-Claes-Straße 1

99974 Mühlhausen

0 36 01 / 88 61 300



Anja Schöwe-Wipprecht

Pressesprecherin