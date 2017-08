2. Stadtlauf und Strohballenfest in Bad Tennstedt

Freitag, 08.09.2017: im Ratskeller in Bad Tennstedt

- 18:00 Uhr Kloß-Party zur Startnummernausgabe im Ratskeller Bad Tennstedt mit Livemusik von Kosmolaut

- Anmeldungen sind an diesem Abend vor Ort möglich

- für das leibliche Wohl werden Klöße mit deftiger Beilage angeboten



Samstag, 09.09.2017: auf dem Marktplatz in Bad Tennstedt

- 07:00 – 08:45 Uhr Nachmeldungen für die Läufe möglich

- 09:00 Uhr 1. Warm-Up für die Läufer

- 09:15 Uhr Start des Bambinilaufs

- 09:25 Uhr 2. Warm-Up für die Läufer

- 09:30 Uhr Start 3,5 km Lauf & Walking

- 10:00 Uhr Start 10 km Lauf

-11:30 Uhr Siegerehrung zum 2. Stadtlauf

Auf dem Marktplatz findet ein buntes Programm zum Strohballenfest statt:

-09:00 Uhr Kinderflohmarkt, Organisation und Anmeldungen sind bei Frau Jördis Schöpfel (unter Tel. Nr. 0172-8030026 möglich)

-Spiel und Spaß für die Kinder mit Hüpfburg und Bastelstraße

- für das leibliche Wohl ist bestens durch örtliche Anbieter gesorgt

- ab 14:00 Uhr gemütliches Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen

und buntem Rahmenprogramm, gestaltet durch die Vereine der Stadt Bad Tennstedt