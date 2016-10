Kfz-Markt "Privat an Privat" am 15. Okt. in Bollstedt mit Verlosung Ferrari fahren

Fix was los in Bollstedt, denn hier findet am 15. Okt. 2016 der Kfz-Markt "Privat an Privat" statt. Wer seinen Pkw, sein Motorrad/Motorroller, sein Wohnmobil oder Ersatzteile verkaufen möchte, der sollte sich diesen Termin freihalten. Über 150 Aussteller können hier ihr Angebot präsentieren. Autofans, die gerne einmal einen Ferrari Spider fahren möchten, haben zusätzlich die Chance eine Fahrt mit einem Ferrari Spider zu gewinnen, die monatlich über den Veranstalter MAXXclub ausgelost wird. Weitere Gewinne, wie Bargeld, 1 Tag Tropical Island oder alternativ 2 Tage Hotel/Übernachtung/Frühstück in Dresden oder Leipzig werden jeden Monat am letzten Donnerstag live im MAXXclub ausgelost. Der nächste Termin ist Donnerstag, der 23. Nov. 2016. Es lohnt sich, dabei zu sein. Besucher haben freien Eintritt. Ein Stellplatz kostet für Aussteller (Kfz- & Ersatzteilanbieter) ab € 10. Aussteller erhalten ein Gratislos. Besucher zahlen € 2/pro Los, wobei MAXXclub € 1 an eine regionale caritative Einrichtung, die Kinder und Jugendliche betreut als Spende abgeführt. Vorschläge aus der Bevölkerung sind erwünscht und können an ute.essen@web.de gesendet werden.