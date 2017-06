50 Jahre Freibad Weberstedt

Natürlich gab es auch ein "Geburtstagsgeschenk" von Annette Lehmann. Mit einer privaten Spende von ihr wurde ein Riesen-Schwimmreifen für die Kinder angeschafft, mit dem sie viel Spaß haben. Davon konnte sie sich gleich persönlich nach der Übergabe des Geschenkes überzeugen. Denn zahlreiche Kinder waren bei dem schönen Wetter im Wasser und nahmen den Reifen gleich in Beschlag. "Ich kenne die Nöte der Freibäder, nicht zuletzt da ich eine Kleine Anfrage zur Situation der Freibäder im UH-Kreis bei der Landesregierung eingereicht habe. Die Antwort war ernüchternd – so sahen es auch die Mitglieder des Vereins. Umso wichtiger ist das ehrenamtliche Engagement", so die Abgeordnete. Dirk Mittelsdorf berichtete ihr, dass jährlich zwischen 8000-10000 Personen die Einrichtung besuchen und gerade vor den Ferien viele Schulen das Angebot im Rahmen ihrer Wandertage gern nutzen. Der Verein möchte das Bad in den nächsten Jahren weiter aufwerten und zusammen mit der Gemeinde den Erhalt sichern. Lehmann betonte, dass auch das jahrelange Engagement der Gemeinde, die diese freiwillige Aufgabe übernimmt und somit für die Menschen der Region eine wichtige Freizeiteinrichtung erhält, Respekt verdient.Annette Lehmann wünschte dem Verein ein schönes Festwochenende und bestes Wetter für die Saison. Auch in Zukunft wird sie den Verein mit Rat und Tat unterstützen.