Die Wanderfreunde treffen sich am 2.2.2017 um 16.00 Uhr am Weißen Haus und laufen über den Schäferbrunnen nach Eigenrieden. In der Pension Weber werden die Wanderer einen gemütlichen Abend verbringen.Die Rückfahrt , die vom Waldverein organisiert wird, erfolgt um 21.00 Uhr.Information: 03601 443355