Angelferien für Kids & Teens

Eine Woche ganz im Zeichen des Angelsports

Ab 8.7.17 können Kinder und Jugendliche, die bereits Angeln zu ihrem Hobby erklärt haben oder auch angelfreudige Neueinsteiger an den wöchentlichen Ferienfreizeiten des DFV Thüringen mit Übernachtung in Mühlhausen teilnehmen. Sport, Spiel und Baden kommen dabei auch nicht zu kurz.Daneben bieten wir eine Palette weiterer Ferienfreizeiten in Thüringen, Sachsen und an der Ostsee (Usedom) mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten und zugeschnitten auf verschiedene Altersklassen. Wir informieren und beraten Sie gern, die richtige Ferienfreizeit für Ihr Kind zu finden und bei Bedarf über Fördermöglichkeiten – Infos und Anmeldung unter:0361/4172001 oder ferien@dfv-thueringen.deAuf der Internetseite www.dfv-thueringen.de finden Sie die aktuellen Angebote. Gern senden wir Ihnen auch die Broschüre für 2017 zu.