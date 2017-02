Bericht zur Abendwanderung des Waldvereins Mühlhausen

Nach etwa zwei Stunden trafen wir in der Pension Weber ein und wurden, wie jedes Jahr, herzlich empfangen mit Bier, Wein usw. und gegessen, natürlich, wurde auch.Es ist schon faszinierend, welche verborgenen Talente der Waldverein Mühlhausen hat, dieses wurde uns bewusst, als unsere Ingrid Certa eine Episode von Kurt Tucholsky ( 9.1.1890 bis 21.12.1935 ) - Das Ideal - vorgelesen hat. Aber es ging mit Sonhild Höch, die ein Lied von Claire Waldoff ( 21.10. 1884 bis 22.1.1957 ) und von Marika Rökk (3.11.1913 bis 16.5.2004 ) vortrug, weiter. Zu guter Letzt trug Birgit Faupel mit einigen lustigen Gedichten zur guten Stimmung und zum Gelingen des Abends bei.Fazit: Es war, mit der Hilfe unserer verborgenen Talente , ein sehr schöner Abend; der Fernsehapparat wurde nicht vermisst. Wie ich schon des Öfteren betonte, der Waldverein ist eine Gemeinschaft von Menschen, in der sich die einzelnen Mitglieder wohlfühlen, dies bewies wieder einmal das gemütliche Beisammensein in Eigenrieden.