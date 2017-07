Bewegung--Begegnung--Beratung

Mühlhausen/Thüringen: DVMB LV Thüringen | Liebe Leser und Leserinnen, genau diesen Artiekl gab es schon einmal. Bisher konnten wir keine Person, die ein ähnliches Krankheitsbild - welches in den Formenkreis der chronischen Rheumatischen Erkrankung als Diagnose gestellt bekommen hat erreichen.

Deshalb noch einmal unseren Hinweis auf unsere Hompage und schauen Sie sich einfach einmal die DVMB Seite und die Seite der Selbsthilfegruppe Greiz im Sozialen Netzwerk-Facebook an. Kommen Sie auf uns zu. Auch der MDR hat sich bei unserer Mitgliederversammlunng in Gera diesen Jahres auf den Weg gemacht, um über MORBUS BECHTEREW und unsere Selbsthilfeverein zu berichten.



- Morbus Bechterew und artverwandte chronische Erkrankungen ,

Wir sind ein Selbsthilfeverein und möchten allen Betroffenen die Möglichkeit anbieten, sich einer örtlichen Selbsthilfegruppe anzuschließen.

Wir sind gerade im Neuaufbau weiterer Selbsthilfegruppen - Raum Thüringen, speziell Mühlhausen und Bad Langensalza, die das Ziel verfolgen, die drei wichtigsten"B's" umzusetzen!

Beratung - Begegnung - Bewegung !

Werden Sie ein Mitglied des DVMB und ein wichtiger Teil in einer unserer Gruppen.



Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte: Telefon 0176 429 10622 oder schauen Sie einfach auf unsere Homepage des DVMB Landesverband Thüringen.(www.dvmb-th.de)



Christine Saalfeld