Christmas Warm Up Vol. 4

Bereits das 4. Jahr in Folge bietet das Christmas Warm Up den optimalen Start in die Festtage. Am 17.12.16 ab 21 Uhr können Gäste aus Mühlhausen und Umgebung ab 21 Uhr im Kulturhaus Ammern zur Musik von der Liveband Excite gebührend in die Festtage starten.

Kommt mit Weihnachtsmütze und erhaltet 1€ Sofortrabatt auf Euren Eintritt.



Die Ammersche Kirmesgemeinschaft e.V. freut sich auf Euch!