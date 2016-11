Der Ort wurde 876 urkundlich erstmals erwähnt, im Jahr 1802 gehörte Bollstedt zum Königreich Preußen und in der Zeit von 1807 bis 1813 erfolgte die Eingliederung in das Königreich Westphalen ( Napoleon ). Heute ist Bollstedt ein Teil der Gemeinde Weinbergen.Die konkrete Wanderroute wird entsprechend der Witterung vom Wanderleiter festgelegt. Die Rückfahrt erfolgt in eigener Regie.Information: 03601 443355