Jahreshauptversamlung des Waldvereins Mühlhausen 1882 E.V.

Die Rechenschaftslegung durch den Vorsitzenden sowie der Finanzbericht des Schatzmeisters Manfred Drewlow einschließlich des Berichtes der Revisionskommission Edeltraut Beck, führte zur Entlastung des Vorstandes. Danach wurde, wiederum durch unseren Schatzmeister, der neue Haushaltsplan 2017 vorgestellt und durch die Mitglieder des Waldvereins bewilligt. Damit war ein wichtiger Teil dieser Jahreshauptversammlung abgeschlossen.Nachdem Mitglieder des erweiterten Vorstandes Ingrid Friedemann, Gerold Breitbarth und Ulrich Biermann bezogen auf ihre Aufgabengebiete berichteten, wurden folgende Mitglieder des Waldvereins geehrt: Günter Sparbrod erhielt die Silberne Ehrennadel, mit der Bronzenen Treuenadel wurden Ingrid Becker, Gisela Schütze, Monika Beyer und Liselotte Bratfisch geehrt, die Silberne Treuenadel erhielt Marianne König und als Ehrenmitglieder des Waldvereins Mühlhausen sind Elisabeth Gerlach, Pauline Schadeberg , Erna Kobilke und Ingrid Schreiber ernannt wurden.Nun konnte der gemütliche Teil bei Kaffee und Kuchenbeginnen.Der Waldverein Mühlhausen in Thüringen 1882 E.V. mit z.Z. 220 Mitgliedern hat eine lange Tradition die sich nicht nur auf das Wandern bezieht, sondern auch u.a. in der Pflege der Wanderwege zum Ausdruck kommt. Unter der Leitung von Ruth Rollberg und Dieter Köthe werden Kurzwanderungen sowie Fahrradtouren in der Verantwortung von Heidemarie Krause angeboten. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz, so werden von Ingrid Certa Theaterbesuche in Nordhausen und in dem Theater 3K organisiert.Ein wichtiger Höhepunkt im Vereinsleben des Waldvereins Mühlhausen in diesem Jahr, stellen die Feierlichkeiten zum 135. jährigem Bestehen dar, beginnend am 18.5.2017 mit einem Waldkonzert in Günzels Ruh und später gemütliches Beisammensein mit befreundeten Wandervereinen im Prinzenhaus, natürlich bei Kaffee und Kuchen.Fazit: Der Waldverein Mühlhausen ist, obwohl schon fast 135 Jahre alt, ein agiler und unternehmungslustiger Verein, in dem sich die Mitglieder gut aufgehoben fühlen.