Am Sonntag, dem 11.Juni 2017 findet in Wendehausen die Kleine Kirmes statt.

Der Männergesangsverein 1897 Wendehausen e.V. feiert sein 120-jähriges Bestehen.

Ab 15:00 Uhr findet auf dem Festplatz ein buntes Nachmittagsprogramm statt (bei schlechtem Wetter in der Festhalle). Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt.

- Abschlusskonzert des MGV 1897

- Auftritt von Gastchören

- Riesenhüpfburg

- Musik und Tanz bis in den späten Abend mit den Heubergmusikanten

Um 21:30 spektakuläres Höhenfeuerwerk über den Dächern von Wendehausen