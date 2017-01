Krippenwanderung durch das Eichsfeld

Los geht es am 12.1.2017 in Heyerode, weiter nach Katharinenberg ( 408 m ü.NN)hier befindet sich die ehemalige Wallfahrtskirche, heute eine Kirchenruine, in Wendehausen , dass im Haselsbachstal liegt, wird die im Jahr 1720 erbauteBonifatiuskirche besucht.Nach zwölf Kilometern ist Diedorf erreicht. Es existiert hier eine besondere Sehenswürdigkeit, das Heilige Grab, ein spätgotisches Bildwerk.Eine Einkehr ist geplant. Der Schwierigkeitsgrad der Wanderung ist mittelschwer.Der Bus fährt vom Bahnhof um 9.30 Uhr und vom Busbahnhof um 9.40 Uhr.Information: 036024 52347