Krippenwanderung durch das Eichsfeld

Los ging es für achtundvierzig Wanderer im Ort Heyerode und hier besuchten wir auch gleich die St. Cyriakus Kirche mit der sehr beeindruckenden Krippe.Durch eine winterliche Landschaft liefen wir auf dem Radweg, vorbei an dem - Blauen lieben Gott - , ein beliebter Treffpunkt der Jugend aus Heyerode und Diedorf, nach Diedorf. Hier in der St. Alban Kirche, die im neugotischem Stil vor 120 Jahren erbaut wurde, konnten wir uns die Krippe , welche 1960 entstand sowie das Heilige Grab eine besondere Sehenswürdigkeit , ansehen. Das Heilige Grab wurde im Jahr 1501 erstellt und beinhaltet die lebensgroße figürliche Darstellung der Grablegung Christi. Seit 1946 befindet sich der Standort des Grabes an der Nordwand der Kirche. Das nächste Ziel war Katharinenberg, das auf einer Höhe von 438 m ü.NN liegt und 150 Einwohner hat. Hier besuchten wir, die Wallfahrtskapelle die 1462 errichtet wurde und in den Jahren 1520 bis 1525 zur bestehenden Wallfahrtskirche umgebaut wurde; heute ist die Kirche eine gut erhaltene Ruine, in der ein Anbau integriert wurde, um auch hier den Gottesdienst abhalten zu können.Auf dem gut ausgeschildertem Wanderweg führte uns unsere Wanderführerin weiter nach Wendehausen, das urkundlich in dem Burgfriede 1333 erstmals erwähnt wurde und im Tal der Hasel , einem Zufluss der Werra ,liegt. Von 1911 bis zum 29.9.1968 lag Wendehausen an der Bahnstrecke Mühlhausen - Treffurt.Eine der Sehenswürdigkeit stellte die 1720 im barock Stil erbaute Bonifatiuskirche dar, sowie natürlich die zur Zeit aufgestellte Krippe.Entlang der alten Bahntrasse sowie des Radweges ging es zu unserem Wanderziel nach Diedorf, das in diesem Jahr das 1200 jähriges Ortsjubiläum feiert. Der Waldverein Mühlhausen gratuliert recht herzlich.Natürlich, das gehört fast zu jeder Wanderung, kehrten wir zum Abschluss dieser wunderschönen Wanderung ein.Fazit: Die mittelschwere Wanderstrecke hat eine Länge von zwölf Kilometern. Wanderwege sind perfekt ausgebaut und gut beschildert. Das Eichsfeld ist zu jeder Jahreszeit ein lohnendes Wandeziel; daher kann ich diese beschriebene Wanderroute jedem Wanderer empfehlen.