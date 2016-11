Neue Heizung im Vereinshaus

Gern hat Annette Lehmann den Verein bei der Beantragung unterstützt. Und falls noch jemand so einen schönen Kleingarten pachten möchte: von den 187 Parzellen sind noch 15 zu haben berichteten die anwesenden Vorstandsmitglieder. "Ich danke den Vereinsmitgliedern um den Vorsitzenden Daniel Krause für ihr großes Engagement, das man nicht nur spürt, sondern in diesem wirklich schönen Vereinsheim auch sieht. Viel Freizeit und ehrenamtliche Arbeit gehören dazu, um nicht nur die Kleingartenanlage zu pflegen und attraktiv zu gestalten, sondern auch diese Immobilie zu erhalten", so Annette Lehmann