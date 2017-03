Stiftungsfest in Bad Tennstedt

Wehrführer Frank Hoberg und Vereinsvorsitzende Yvonne Schwarz konnten zu diesem Anlass zahlreiche Ehrengäste sowie Abordnungen von befreundeten Wehren aus dem Bundesgebiet und Österreich begrüßen. Unter den Gästen war auch Landtagsabgeordnete Annette Lehmann, die den Kameraden in ihrem Grußwort für ihr Engagement dankte, insbesondere für die intensive Jugendförderung. Im Gepäck hatte sie für alle Mitglieder der Einsatzabteilung die Neuauflage der Thüringer Feuerwehrvorschriften mitgebracht.Im Anschluss der Dienstversammlung, in der auch Ehrungen vorgenommen wurden, schloss sich das traditionelle Bockwurstessen an. Am Abend gingen die Feierlichkeiten dann mit einer Festtafel und Disco zu Ende.