in weiten Mäandern ( Flussschleifen), ohne Uferverbauung an Bachwäldchen und Streuobstwiesen vorbei. Also ein interessantes Wandergebiet.Los geht es am 22.6.2017 in dem Ort Urbach und endet nach etwa zwölf Kilometernin Ebeleben.Der Bus fährt um 9.30 Uhr vom Bahnhof und um 9.40 Uhr vom Busbahnhof.Rückfahrt erfolgt um 15.15 Uhr. Eine Einkehr ist nicht geplant.Information: 01792934417