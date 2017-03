Eine berühmte Persönlichkeit, die am 15.12.1858 in Kammerforst geboren und am 8.1.1934 in Magdeburg starb, war der Landschaftsmaler und Brockenmaler Adolf Rettelbusch . Im Jahr 1928 wurde er Ehrenbürger von Kammerforst. Auch ein Gedenkstein existiert auf dem Brocken.Zu empfehlen wäre noch ein Besuch der Nationalparkausstellung " Naturerbe Hainich " im Obergut.Die Wanderung schließt mit einer Einkehr ab.Um 15.15 Uhr erfolgt die Rückfahrt.Information: 03601 872614