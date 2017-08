Wanderung nach Treffurt

Eine Wanderung von etwa zwölf Kilometern durch das schöne Eichsfeld bietet der Waldverein Mühlhausen am 17.8.2017 an. Los geht es in Schierschwende ,ein Ortsteil der Landgemeinde Südeichsfeld ,der etwa zweihundert Einwohnern hat, ca. 391 m hoch liegt und im Jahr 1545 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Am ehemaligen Gasthaus“ Gute Hoffnung“ vorbei ,das im Jahr 1953 abgerissen wurde , führt die Wanderroute weiter zu der Kleinsiedlung Schönberg in der Landwirtschaft betrieben wird und straffällige Jugendliche betreut werden,nach Treffurt . Eine Einkehr ist nicht vorgesehen. Der Bus fährt um 9.30 Uhr vom Bahnhof und um 9.40 Uhr vom Busbahnhof. Rückfahrt erfolgt um 15.15 Uhr.Information: 036024 52347