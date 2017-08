Tote in Nordhausen Töpferstrasse

Eine junge Frau soll in der Nacht von Montag zum Dienstag in der Töpferstrasse ums Leben gekommen sein .Ein 26 jähriger Mann hatte sich am frühen Dienstag morgen per Notruf gemeldet .In welcher Beziehung er zum Opfer steht , ist bis jetzt noch unbekannt .Er wurde als dringend Tatverdächtiger erst-mal in Gewahrsam genommen und soll später den Haftrichter zugeführt werden .Die Staatsanwaltschaft wird wohl Morgen einen Haftantrag stellen .Ob es dazu kommt steht aber noch nicht fest .Das 22 jährige Opfer soll eine Studentin aus Baden Württemberg sein .Gegen 12.00 Uhr wurde die Leiche aus dem Wohnblock abgeholt .