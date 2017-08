10. Schlepperfest am Fuße der Ebersburg Herrmannsacker

Traktoren aus vielen Jahrzehnten habe sich wieder unterhalb der Ebersburg eingefunden .Fans mit ihren alten Gefährten haben sich die Mühe gemacht und sind in den Nordteil von Thüringen getuckert .Auch Freunde dieser alten Technik sind aus Brücken-Hackpfüffel ( hoffe es stimmt ) mit gut 15 Männer und Frauen in den Südharz gereist .Die Truppe war für alle Eventualitäten ,also Bratrost , Bier und Zelt , und was viel wichtiger ist mit guter Laune ausgerüstet .Es gab überall Vorführungen . Holzrücken , Feuerwehreinsatz mit historische Fahrzeug ., Dreschmaschine u,v.m .Die Kinder hatten sichtlich Spaß , sie durften auf dem weitläufigen Gelände so manchen Traktor quer übers Feld fahren .Ein Fest für die ganze Familie das noch bis Sonntagnachmittag geht .Der Besucher sollte am Sonntag nicht zu spät hinfahren , am Bestens morgens .Viele der nicht gerade schnellen Gefährten werden sich rechtzeitig auf dem Heimweg machen .