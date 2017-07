1090 Jahre Woffleben - Videoclip vom Festumzug & weitere Impressionen

Oder, was sich vielleicht nicht jeder bewusst angesehen hat. Fotos unter Regenwolken und bei Sonnenschein - es ist alles dabei.Da gab es eine Bilder-Ausstellung in der Kirche und auch einen kleinen Bauernmarkt drum herum. Manch einer traute sich auch in den Heli und drehte eine Runde über dem Ort. Oder man machte wie ich ganz entspannt mit einem Softeis von Harald Macke, Gastwirt vom Jägerhof in Woffleben, einen Spaziergang durch den Ort und sammelte dort Impressionen.Natürlich gab es zum Dorffest auch allerhand zu erleben, zu sehen und zu feiern. Feuerwehrübung der Jungkameraden, Linedance, Lasershow, Dumperrennen und viel Musik war auch dabei. Ich bin jedoch kein Mensch, den es in überfüllte Festzelte zieht. Deshalb habe ich auch keine Fotos von diesen Veranstaltungen, aber sicherlich hat es den Besuchern sehr gefallen. Für Essen und Trinken war allemal bestens gesorgt.

Höhepunkt war der Festumzug, wie der Videoclip zeigt

Weitere Fotos hier: Facebook: Woffleben via Internet Annett Deistung, Woffleben