22. Rhododendronfest

Bei hohen Temperaturen fand am Sonntag Nachmittag wieder dieses farbenprächtige Fest statt .Geplant war ein Umzug vom Parkplatz an der Kirche zum Kurpark .Der Fanfarenzug Neuhof und die Bläsergruppe der Folkloregruppe Sülzhayn untermalten das Ganze.Aufgetreten sind u.a die Funken des SKV, die "Kleinen Pfefferländer"der Chor der Grundschule Ellrich und die Tanz-AG GS Ellrich .Es gab natürlich noch mehr Programmpunkte die den Gästen dargeboten wurden .Heute gegen 14.00 Uhr waren noch einige Plätze leer ,was mich sehr verwunderte .Letztes Jahr waren es bedeuten mehr Gäste .Auf Grund der Mühe die sich jedes Jahr die Veranstalter geben , ist das doch schade .Die große Hitze und die vielen anderen Feste in der nähren Umgebung werden natürlich dazu beigetragen haben .Aber nach und nach füllten sich dann doch die verwaisten Sitzgelegenheiten .Die Besucher hatte sich klugerweise Sonnenschirme mitgebracht um sich ein wenig vor der Hitze zu schützen .Einen kleinen Wermutstropfen gab es dann doch noch . Zwei Majestäten hatte einen Tag vorher ihre Teilnahme abgesagt .Ich denke es war wieder einmal ein gelungenes Fest mit etwas zu viel Wärme von oben .