25 Jahre Keramikscheune Spickendorf

Auf zwei Etagen bietet die Kunstscheune viele schöne Stücke .Eine Vielzahl von Produkten kann hier bestaunt und natürlich gekauft werden .In der Zeit vom 1.10.-9.10.2016 wird das 25 jährige Bestehen gefeiert .Die Verkaufsfläche ist in verschiedene Bereiche geteilt .Wohnen & Dekorieren ,Geschirr & Co,Floristik , Gartenwelt , Genussecke und in der oberen Etage erwartet die Gäste das Weihnachtsland .Ein ausgewogenes und breites Angebot erwartet die Besucher .Außerdem ist zur Zeit eine farbenprächtige Orchideen Ausstellung .Spickendorf liegt an der B 100 oberhalb von Halle .Von Nordhausen sind es 113 Km .Wer was Schönes für Weihnachten sucht und den die Strecke nicht zu weit ist ,sollte über einen Besuch nachdenken .