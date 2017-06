27. Kunstmarkt Friedrichsrode

Der Kulturland Hainleite e.V. veranstaltete diesen Kunstmarkt Jahr für Jahr um diese Zeit .Am Samstag war es wieder soweit . Viele Kunstliebhaber strömte in das kleine Dorf .Nur 70 Einwohner wohnen hier .Wie jedes Jahr wurde diese Zahl um ein vielfaches übertroffen .Händler aus ganz Deutschland präsentierten hier wieder ihre vielfältigen Waren .Natürlich die ganze Bandbreite , von Kitsch bis Kunst .Es ist natürlich eine Sache der Sichtweise was Kunst ist oder nicht .Sabine Tauscher aus Jena war schon das Vierte mal hier mit Mützen , Schals und natürlich schicken Hüten .Bärbel Mika , Keramik Herstellerin Borna , feierte ihr sozusagen 20. Jubiläum in dem verträumten Dorf .Sie komme sehr gerne hier her und Sie schätzte die einmalige Atmosphäre dieser Veranstaltung .Wenn der Beobachter sich die Zeit nimmt das Treiben mal in Ruhe zu betrachten , so kann er sich nicht des Eindruckes er wären , Kunstinteressierte in so eine geballten Form sind doch etwas anders wie die " Normallos ". Allein die hochinteressante Kleidung heben sie doch deutlich vom " Durchschnitt "ab .Natürlich gab es wieder an jeder Ecke Unterhaltung und Musik .Drei Musiker aus Münster spielten an einer der vielen kleinen Bühnen und begeisterten mit u.a. Blues und guter Stimmung viele Gäste .Auf einer Wiese machten Jugendliche mit weißen Abfalltonnen , leeren Flaschen und sonstigen Utensilien erstaunliche Musik .Wieder ein buntes Fest das erst am späten Abend zu Ende ging .