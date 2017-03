4. Manga-Comic-Convention in Leipzig .

Parallel zur Buchmesse findet seit 2014 die Manga-Comic-Convention inLeipzig statt .Wie immer viele ausgefallene und grell bunte Kostüme , an denen sich dievielen Besucher erfreuen konnten .Was die junge Menschen an Arbeit und Geld in ihre äußere Erscheinungstecken ist enorm .Aus ganz Deutschland sind sie gekommen um sich zu repräsentieren .Natürlich nicht nur aus Deutschland auch aus dem Mutterland Japan habeich viele gesehen .Wie immer gab es einige Stände um sich weiter auszustatten .Riesige Schwerter , Perücken in allen Farben und Längen passend zu jederComicfigur .Eine große Auswahl an Artbooks, Comics, Cartoons, Anime, Zeichenzubehör,Cosplay-Equipment , Schmuck, Taschen, Shirts, Origami und noch sehr vielmehr .Auch Plüschtiere in jeder Größe konnten die Fans kaufen .Eine extrem bunte Veranstaltung die jeden Manga - Comic Fan wohl gutgefallen hat .