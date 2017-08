Altstadtfest Nordhausen 2017

Wenn drei sich streiten freut sich …..Seit Jahren ist die Kranichstrasse und das Altstadtfest ein nicht kombinierbare Tatsache .Dieses mal kann der Besucher ganz lässig am Festgelände vorbei schlendern und die Gastronomie im hinteren Teil der Strasse zu erreichen .Ja aber das gerade war in diesem Jahr nicht gewollt .Die Beteiligten hatte sich auf einander zu bewegt und eine Lösung gefunden .Es wurde gesagt , die Gaststätten gehören schon jahrelang zur Altstadt und deshalb werden sie dieses Jahr auch mit in das Veranstaltungsgelände eingebunden . So schön zu gut .Am Freitag nun die ganz plötzliche Wende .Da staunten die Gastwirte und konnten es nicht glauben . Hatte man sich doch geeinigt mit Veranstalter und Stadt .Tatsache ist nun die Gastronomie in der Kranichstrasse wurde wieder einmal ausgesperrt , nicht gerade zu ihrer Freude .Warum die abgesprochene Sachen nicht eingehalten wurde ist den Betreiber völlig unklar .Hat vielleicht wer interveniert und sich kurzfristig bei der Stadt durchgesetzt .Informationen zu den neuen Gegebenheiten gab es nicht von der Stadt .Es bleibt nur Kopfschütteln und Verärgerung .Ob es im nächsten Jahr eine Annäherung oder gar eine Einigung geben wird ist stark zu bezweifeln !