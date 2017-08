Altstadtfest Nordhausen 2017 der Samstagnachmittag

Vorher heizten die sehr guten " Vollmehrshainer Schalmeien " den Publikum richtig ein .Anschließend kamen die Fußballer auf die Bühne und unsere Hannechen Vogelstange war kaum noch zu halten .Natürlich suchte Sie sich ein neues " Opfer " aus und es wurde ausgiebig gepusselt auf der Bühne .Dies geschah sehr zum Gefallen der Spieler und der vielen Zuschauer .Danach kamen drei hübsche junge Frauen in Form von " Die Lady's - The Voice of Germmany " auf die Bühne und ließen es richtig rocken .Natürlich war die Altstadt wieder voller Menschen die sich durch die schmalen Gassen drängten .Nur wenige Besucher an diesem Tag regten sich über die Eintrittspreise auf .