AUSSTELLUNG Fotograf Ken van Sickle aus New York

Es gibt endlich wieder eine neue Ausstellung im Café SERO und in der LKA in Liebenrode.



Wir konnten Ken van Sickle aus New York gewinnen bei uns auszustellen. Er zeigt 30 Fotografien aus der Zeitspanne von den 50er Jahren bis heute.



Er ist am Samstag, den 17.6.2017 von 14.00 - 18.00 Uhr anwesend und freut sich über Euer kommen.

(Silent Opening = kein festes Programm, kommen und gehen zwischen 14.00-18.00 Uhr)



Wer nicht zur Eröffnung kommen kann, hat bis zum 15. Oktober 2017 zu den Café-Öffnungs-Zeiten die Möglichkeit die Ausstellung zu sehen.

Und natürlich während der Woche nach Voranmeldung.



Eine Einstimmung auf die Ausstellung:

www.kenvansickle.com