Nordhausen : Theaterrestaurant "Da Capo" |

Der Kulturbund für Europa e.V. und das Theaterrestaurant „Da Capo“ präsentieren

am Freitag, den 02. Juni 2017 um 19.30 Uhr im „Da Capo“



Axel’s Law



Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Folkmusikprojekt aus Berlin um den Geiger Axel Muschen. Zusammen mit seinem Frontmann Torsten Biener (Gesang, Gitarre) gilt es als Inbegriff einer "Pub-Club-Kneipenband".



Seit etlichen Jahren erfreuen sie ihr Publikum in vielen Lokalitäten - überwiegend in Berlin und Brandenburg - mit ihrer erfrischenden Art der Interpretation von "FIDDLE-FOLK" aus der ganzen Welt, in den unterschiedlichsten Stilen.



Breiten Raum nehmen dabei irisch-amerikanische Traditionals ein. Songs, die viele gar nicht kennen, sorgen trotzdem für Stimmung, was den Anspruch von Axel‘s-Law ausmacht. Aber auch hier und da ein Gassenhauer aus der Rock- und Popmusik und warum nicht auch mal einen Schlager in der Axel‘s-Law-Version.



Besonders wichtig ist dabei aber immer der unbedingte Kontakt zu den Gästen, was darin zum Ausdruck kommt, dass sich die Musiker, obwohl sie ihr Handwerk verstehen, nie ernster als notwendig nehmen.



Der Ablauf folgt nie einem starren Plan, sondern folgt mit Witz und Charme der jeweiligen Stimmungslage. Das hat zwar zur Folge, dass auch mal etwas schief geht, Improvisationstalent gefragt ist, aber das ist eben Murphys L…... äh, AXEL‘S-LAW.



Eintrittskarten zu 10,00 € / 7,00 € (voll / ermäßigt) sind beim

Kulturbund für Europa e.V. (Tel. 03631 – 53 66 86) und im

Theaterrestaurant „Da Capo“ (Tel. 03631 – 47 36 489) erhältlich.