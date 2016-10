Besuch in Keramikscheune Spickendorf

Auf zwei Etagen bietet die Kunstscheune viele schöne Stücke .Eine Vielzahl von Produkten kann hier bestaunt werden .In der Zeit vom 1.10.-9.10.2016 wird das 25 jährige Bestehen gefeiert .Die Keramikscheune ist in verschiedene Bereiche geteilt: Wohnen & Dekorieren ,Geschirr & Co,Floristik , Gartenwelt , Genussecke und in der oberen Etage erwartet die Gäste das Weihnachtsland .Außerdem ist zur Zeit eine farbenprächtige Orchideen Ausstellung .Spickendorf liegt an der B 100 oberhalb von Halle .Von Nordhausen sind es 113 Km .Wer was Schönes für Weihnachten sucht und den die Strecke nicht zu weit ist ,sollte über einen Besuch nachdenken .