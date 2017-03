Büchermesse Leipzig mit neuen Besucherrekord

Gut 285.000 Besucher , wenn man alles Veranstaltungen zusammen rechnet , kamen 2017 zur Messe.Über 3.300 Autoren und über 1.700 Aussteller präsentieren in 5 Hallenein abwechslungsreiches Programm mit vielen Bühnenshows, Kurzfilmen und Theaterstücken .Am Sonntag war Sebastian Fitzeks mit seinen neuem Thriller "AchtNacht" bei Evelyn Fischer auf der Couch . Sie redeten intensiv über sein neues Buch .Warum geht es in diesem Thriller .Ein Mob jagt einen Menschen, der per Los zum Tode verurteilt wurde.Eine Fiktion die keinen kalt lässt , meinte der Schriftsteller .Anregung zu der Geschichte kam ihm durch den amerikanischen Film „ The Purge ,“ den ich selbst schon gesehen habe .Wie er meint , passt dieser auch noch gut in die heutige Zeit .Jetzt wo es schon wieder einen Art Despoten gibt die die Menschen glauben manipulieren zu können .Auf die Frage : „ Ob das Thema nicht schon abgedroschen ist ,“ antwortete er : „ Die Menschen sehen sich die 12 .Verfilmung von Titanic an und auf einmal wundern sie sich , sie geht ja unter .“Sehr viele Besucher hörten den Beiden gut eine halbe Stunde gespannt zu .Ein Verlag der mir auffiel , war der Lehmstedt Verlag aus Leipzig .Er hat sich auf die Fahne geschrieben , den Osten in Bildern zu zeigen .Eine gute Sache denke ich , wenn man bedenkt das ein großer Teil aus den alten Bundesländer noch nie im Osten war .Natürlich gab es vom Kinderbuch , über Strassenkatalog wieder fasst alles was den Leser so interessiert .Die neuen Besucherzahlen zeigen das die Messe weiterhin gut an kommt und eine der wichtigsten Messen in den neuen Bundesländern ist .